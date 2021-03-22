Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.03.2021 13:02
Рубрика: Легковые авто

Покупателям Tesla отказано в скидках: богатые в них не нуждаются

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

В Великобритании пересмотрели политику субсидирования покупателей электрических транспортных средств: правительство уменьшило предоставляемую скидку и понизило верхний ценовой порог машин, на которых она распространяется.

Фото: www.twitter.com/MSPFirstDist
Tesla снова врезалась в полицейский автомобиль

Если раньше на частичную компенсацию от государства могли рассчитывать покупатели электрокаров стоимость до 50 000 фунтов стерлингов, то согласно новой редакции правил, планка понижена до 35 тысяч. Более того, был сокращён размер предоставляемой скидки - с 3 до 2.5 тысяч фунтов стерлингов.

Таким образом, Tesla Model 3 перестала быть привлекательной покупкой для британцев, так как стоимость электрокара составляет почти 40 500 фунтов.

Как сообщает Automotive News, на такой шаг правительство страны вынуждено пойти из-за необходимости закрыть финансовую брешь, образовавшуюся в результате пандемии. По мнению властей, те, кто могут позволить себе электрокар стоимостью более 35 000 фунтов стерлингов, в состоянии купить его и без помощи государства. В качестве ещё одного довода в пользу снижения ценового порога приводится статистика: с 2019 года количество электромобилей стоимость до 35 тысяч в стране выросло вдвое.

Разумеется, решение не нашло поддержки в кругах автомобильных сообществ, которые назвали этот шаг неверным, особенно учитывая, что авторынок Великобритании по итогам февраля сократился на 36%. Во-вторых, Великобритания ранее заявляла о своём намерении полностью перейти на электрокары (запретить продажи авто с ДВС и гибридов) к 2032 году.

#Tesla