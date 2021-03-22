Покупателям Tesla отказано в скидках: богатые в них не нуждаются

В Великобритании пересмотрели политику субсидирования покупателей электрических транспортных средств: правительство уменьшило предоставляемую скидку и понизило верхний ценовой порог машин, на которых она распространяется.

Если раньше на частичную компенсацию от государства могли рассчитывать покупатели электрокаров стоимость до 50 000 фунтов стерлингов, то согласно новой редакции правил, планка понижена до 35 тысяч. Более того, был сокращён размер предоставляемой скидки - с 3 до 2.5 тысяч фунтов стерлингов.

Таким образом, Tesla Model 3 перестала быть привлекательной покупкой для британцев, так как стоимость электрокара составляет почти 40 500 фунтов.

Как сообщает Automotive News, на такой шаг правительство страны вынуждено пойти из-за необходимости закрыть финансовую брешь, образовавшуюся в результате пандемии. По мнению властей, те, кто могут позволить себе электрокар стоимостью более 35 000 фунтов стерлингов, в состоянии купить его и без помощи государства. В качестве ещё одного довода в пользу снижения ценового порога приводится статистика: с 2019 года количество электромобилей стоимость до 35 тысяч в стране выросло вдвое.

Разумеется, решение не нашло поддержки в кругах автомобильных сообществ, которые назвали этот шаг неверным, особенно учитывая, что авторынок Великобритании по итогам февраля сократился на 36%. Во-вторых, Великобритания ранее заявляла о своём намерении полностью перейти на электрокары (запретить продажи авто с ДВС и гибридов) к 2032 году.