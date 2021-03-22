Посол Антонов прибыл в здание МИД

Посол РФ в США Анатолий Антонов, вызванный в Москву для консультаций, прибыл в здание министерства иностранных дел на Смоленской площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, необходимо "проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик". По ее словам, Москва заинтересована в том, чтобы "не допустить их необратимой деградации".

Как ожидается, эти вопросы будут подняты на консультациях не только МИД, но в других профильных ведомствах.

По словам Захаровой, приглашение посла РФ в США для консультаций является беспрецедентным шагом.