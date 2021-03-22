Арестован второй фигурант по делу о взятках пензенскому губернатору

Вслед за губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Басманный районный суд отправил в СИЗО и замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федора Федотова. Он также пробудет под стражей как минимум до 20 мая. Федотову вменяется "посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" - часть 4 статьи 291.1 УК РФ.

Он проходит по громкому делу о взятках "фармацевтического лобби" главе Пензенской области. В ближайшее время будут рассмотрены ходатайства следствия о заключении под стражу и остальных фигурантов этого громкого дела. Всего их шестеро. Кроме уже отправленных в СИЗО Белозерцева и Федотова, это глава группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, а также директор ОАО "Фармация" Антон Колосков и еще один посредник - Геннадий Марков.

В 2020 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, по версии следствия, получил от Бориса Шпигеля, его супруги, а также Колоскова более 31 млн рублей в качестве взяток. Деньги передавались через посредников - Маркова и Федотова.

Взятки коммерсанты платили за предоставление их фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов по закупке лекарств для нужд Пензенской области.