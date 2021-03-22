Губернатор Пензенской области Белозерцев отправлен в СИЗО до 20 мая

Новости

Российские машины РХБ разведки вдвое увеличили свою эффективность 14:10
Лавров призвал уйти от использования подконтрольных Западу платежных систем 14:07
В Ростове демонтировали мачты ЛЭП на мосту по улице Малиновского 14:05
В Осетии шестимесячная девочка утонула в ванной 14:04
Песков назвал сибирский регион местом отдыха Путина 14:03
Международный день таксиста звезды отметили клипом на хит Михаила Боярского 14:02
Заболевший коронавирусом Иван Ургант продолжит выходить в эфир удаленно 13:59
Покинувший "Торпедо" Игнашевич поблагодарил клуб, футболистов и фанатов 13:58
Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT 13:51
В сборной России по футболу не выявили заболеваний коронавирусом 13:49
В Югре пьяного водителя задержали после стрельбы по колесам 13:48
Песков не исключил появление указа об отставке Белозерцева 13:48
В Подмосковье полицейский застрелил мужчину, угрожавшего массовым убийством 13:47
Экологи: Концентрация микропластика в Волге - 4 частицы на кубометр воды 13:36
Международный комитет ГД проведет закрытое заседание с участием посла РФ в США 13:36
Грушко: Отношения РФ и НАТО находятся на самой низкой точке за 30 лет 13:28
Высадку российских десантников в Беларуси показали на видео 13:26
Суд: В причинах госпитализации Навального не найдено криминала 13:24
Песков рассказал про "ядерный чемоданчик" во время отдыха Путина в тайге 13:16
В МИД РФ заявили об отказе США от разговора Путина и Байдена 13:12
В Петербурге предложили освободить от НДФЛ опекунов при дарении имущества 12:43
Мишустин: Кабмин намерен продолжать принимать меры по поддержке занятости 12:41
Столичная Госавтоинспекция проведет рейд у пешеходных переходов 12:38
Иван Дорн записал новую музыку для заставки перезапуска "Ну, погоди!" 12:38
В России создан тренажер для парашютистов со шлемом виртуальной реальности 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 14:06
Рубрика: Происшествия

Губернатор Пензенской области Белозерцев отправлен в СИЗО до 20 мая

Текст: Иван Петров
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пробудет в следственном изоляторе как минимум до 20 мая. Решение о заключении чиновника под стражу на 2 месяца в понедельник принял Басманный районный суд Москвы. Чуть ранее с соответствующим ходатайством в суд обратились следователи Главного следственного управления СК России.

22 марта также будут рассмотрены ходатайства о заключении под стражу и остальных фигурантов этого громкого дела.

Песков не исключил появление указа об отставке Белозерцева

В понедельник стало известно, что следователи уже предъявили обвинение шестерым фигурантам дела о многомиллионной взятке со стороны крупной фармацевтической компании губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

В прошлом году губернатор Белозерцев, по версии следствия, получил от главы группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Бориса Шпигель, его супруги Евгении Шпигель, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова более 31 млн рублей в качестве взяток. Деньги передавались через посредников - Геннадия Маркова и Федора Федотова, которые тоже задержаны.

Взятки предназначались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов по закупке лекарств.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Столица ПФО Пензенская область ЦФО Москва Уголовное дело губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT
МИД: Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией
За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах
Рогозин: Запуск "Союза" прошел штатно, основной спутник отделился
ЕС направит в Россию экспертов для проверки "Спутника V"
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты