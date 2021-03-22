Губернатор Пензенской области Белозерцев отправлен в СИЗО до 20 мая

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пробудет в следственном изоляторе как минимум до 20 мая. Решение о заключении чиновника под стражу на 2 месяца в понедельник принял Басманный районный суд Москвы. Чуть ранее с соответствующим ходатайством в суд обратились следователи Главного следственного управления СК России.

22 марта также будут рассмотрены ходатайства о заключении под стражу и остальных фигурантов этого громкого дела.

В понедельник стало известно, что следователи уже предъявили обвинение шестерым фигурантам дела о многомиллионной взятке со стороны крупной фармацевтической компании губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

В прошлом году губернатор Белозерцев, по версии следствия, получил от главы группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Бориса Шпигель, его супруги Евгении Шпигель, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова более 31 млн рублей в качестве взяток. Деньги передавались через посредников - Геннадия Маркова и Федора Федотова, которые тоже задержаны.

Взятки предназначались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов по закупке лекарств.