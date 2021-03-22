Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявили обвинение

В Главном следственном управлении СК России рассказали, что в зависимости от роли каждого из фигурантов в совершенном преступлении им инкриминируется "дача взятки", "получение взятки", "посредничество во взяточничестве".

Отмечается, что следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте всех шестерых обвиняемых.

Днем ранее стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и фармацевтического магната Бориса Шпигеля. Главу региона доставили в Москву для проведения расследования. При обыске у него обнаружили около 500 млн рублей наличными.

В период с января по сентябрь 2020 года губернатор Белозерцев, по версии следствия, получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова более 31 млн рублей в качестве взяток. Мзда предназначалась за "предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с закупкой лекарств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области".