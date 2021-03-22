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22.03.2021 11:23
Рубрика: Происшествия

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявили обвинение

Текст: Иван Петров
Уже на следующий день после задержания следователи предъявили обвинение всем фигурантам громкого уголовного дела о многомиллионной взятке "фармацевтического лобби" губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Кроме главы региона обвинения сегодня были предъявлены главе группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю и его супруге Евгении Шпигель. Именно в интересах этой компании посредники передали чиновнику более 31 млн рублей. Кроме того, по резонансному делу проходят директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, а также некие Геннадий Марков и Федор Федотов (видимо, те самые посредники при передаче взятки). Им также уже предъявлены обвинения.
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

В Главном следственном управлении СК России рассказали, что в зависимости от роли каждого из фигурантов в совершенном преступлении им инкриминируется "дача взятки", "получение взятки", "посредничество во взяточничестве".

Фото: Следственный комитет РФ
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Отмечается, что следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте всех шестерых обвиняемых.

Днем ранее стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и фармацевтического магната Бориса Шпигеля. Главу региона доставили в Москву для проведения расследования. При обыске у него обнаружили около 500 млн рублей наличными.

В период с января по сентябрь 2020 года губернатор Белозерцев, по версии следствия, получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова более 31 млн рублей в качестве взяток. Мзда предназначалась за "предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с закупкой лекарств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Уголовное дело губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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