МИД РФ: Москва не оставит без ответа санкции ЕС

Россия отреагирует на санкции Европейского союза, введенные из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Санкционный путь - это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции. Это не секрет для тех, кто пытается устроить санкционную гонку. Поэтому соответствующие меры с нашей стороны будут приняты, о них будет объявлено", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в начале марта Брюссель включил в "черный список" четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Им было запрещено пересекать границы ЕС, а их активы на его территории, если таковые обнаружатся, замораживаются. Ограничения были введены в рамках нового санкционного механизма, введенного в действие в декабре прошлого года.