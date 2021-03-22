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22.03.2021 20:37
Рубрика: Культура

С Гагариным шагаю рядом

Брянские чиновники при установке памятника первому космонавту споткнулись на развязанном шнурке
Текст: Александр Федосов ( Брянск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Юрия Гагарина на Брянщине считают своим земляком. Он не только бывал в регионе, но и будучи депутатом Верховного Совета СССР по Смоленскому избирательному округу N 27, куда входили Новозыбковский и Климовский районы области, помогал брянцам и местным властям решать проблемы. А когда в космос полетел наш земляк Виктор Афанасьев, то и вовсе сочли, он продолжил нашу гагаринскую эстафету. Поэтому открытие в 2014 году памятника в честь первооткрывателя звездных глубин было воспринято с ликованием. Причем он, по словам космонавтов, стал лучшим памятником Юрию Гагарину.
Рядом с памятником невольно ощущаешь, что с тобой по бульвару шагает человек ХХ столетия. Фото: Александр Федосов Рядом с памятником невольно ощущаешь, что с тобой по бульвару шагает человек ХХ столетия. Фото: Александр Федосов
Рядом с памятником невольно ощущаешь, что с тобой по бульвару шагает человек ХХ столетия. Фото: Александр Федосов

У этого памятника необычная история. Она началась с 15-сантиметрового пластилинового макета.

Фото: Из личного архива Владимира Щербинского
Неизвестные фото Гагарина прислал испытатель Владимир Щербинский

- В ноябре 2010 года мы поехали в Брянск на открытие Аллеи космонавтов, - рассказал корреспонденту "РГ" Герой России, летчик-космонавт генерал-лейтенант Василий Циблиев. - Нас было человек сорок: космонавты, работники Звездного городка, большие столичные чиновники, словом, целый автобус. Среди разговоров о делах космических и, как водится, комических сотрудник управления делами администрации президента Федор Костюченко (кстати, вскоре он станет заместителем губернатора области) деликатно обмолвился, что у него для нас есть сюрприз, который всех удивит. Разогретое общество, конечно, ждать не собиралось и потребовало его предъявить. Он вынул из тщательно упакованной коробки крошечное изображение Юрия Гагарина. Оно просто потрясло: до того оно точно передавало его образ. Это был наш Гагарин, которого мы знали и любили. Костюченко спросил, как мы смотрим на то, чтобы предложить руководству области установить такой памятник в Брянске? Автобус загудел: "Здорово!", "Поддерживаем!", "Мы участвуем!"... По приезде, свое мнение высказали местным властям. Те было поколебались, но в итоге обещали: "Памятнику быть!" Наметили тогда еще один проект - авиационно-космический кадетский корпус...

Работу над памятником поручили скульптору Равилю Юсупову, выпускнику Московского высшего художественно-промышленного училища - бывшего Строгановского. Во время работы помимо денежных проблем возникли споры и творческие: нужно ли отражать, скажем, такую деталь, как развязавшийся шнурок на ботинке Гагарина, который после полета шел навстречу главе государства. Спор удалось решить в пользу исторической достоверности. Сегодня эта деталь умиляет не только детей, развязанный шнурок ботинка натерт до блеска.

На открытие памятника в Брянск 12 апреля 2014 года прибыло множество гостей. Одних героев Советского Союза и России было около 40 человек. Тогда, как отметил негласный старейшина космонавтов Алексей Леонов, Брянск стал единственным городом в стране, который отпраздновал восьмидесятилетие со дня рождения Юрия Гагарина, открыв ему памятник:

- Сегодня мы словно перенеслись в прошлое, где шагает молодой Гагарин, - сказал он, - вот он делает шаг - и попадает к нам, в настоящее время.

И действительно, рядом с памятником невольно ощущаешь, что с тобой по бульвару шагает Юрий Гагарин.

...Памятник Юрию Гагарину украсил город. А главное, он сохраняет в памяти брянцев образ первого космонавта планеты, Человека ХХ столетия. Хотя и не все из задуманного десять лет назад удалось сделать.

Шли годы, менялись руководители... А чиновники как бы споткнулись на развязанном шнурке космонавта. Авиационно-космический кадетский корпус имени Алексея Леонова так и остается в планах о намерениях. Даже сам памятник Юрию Гагарину до сих пор остается бесхозным. Он так и не принят на баланс города. Все это время его содержали работники дорожного управления. Причем за свой счет, а не за бюджетный, в знак уважения к первому космонавту.

Шли годы, менялись руководители... А памятник Юрию Гагарину до сих пор остается бесхозным. Он так и не принят на баланс города 

Когда этот вопрос всплыл на заседании областного правительства, то чиновники нашли различные оправдания. Только после вмешательства губернатора чиновники начали работу. Глава пресс-службы администрации города Наталья Гомонова сообщила "РГ":

- Управление культуры разработало технические планы на 50 памятников, в том числе на памятник Гагарину. Изготовление техпланов - это первый шаг, чтобы принять на баланс бесхозный объект. Мы рассчитываем, что уже этим летом памятник Юрию Гагарину будет принят на баланс города.

Что ж, поверим на слово...

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

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