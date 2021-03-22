Жителей поврежденного взрывом дома в Химках выселят на 5 месяцев

Весь подъезд дома на улице Зеленой в подмосковных Химках, где несколько дней назад произошел взрыв газа, будет выселен на время восстановительных работ. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

Взрыв, напомним, произошел в минувший четверг на восьмом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Три человека погибли, еще несколько пострадали. Пострадали и квартиры и межэтажные перекрытия с шестого по девятый этаж. "Но людям с первого по пятый этажи там тоже жить невозможно. Принято решение четвертый подъезд пока не заселять вообще", - сказал Хромушин на видеосовещании, которое губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно проводит в начале недели с кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Экспертиза обнаружила в эпицентре взрыва серьезные повреждения. По словам Хромушина, восстановительные работы в четвертом подъезде потребуют не менее пяти месяцев. "Придется разбирать половину фасада для того, чтобы аккуратно все восстановить", - утверждает зампред.

В этом подъезде проживает 82 человека. 55 из них на время восстановительных работ будут жить у друзей и родственников. Еще 27 жителям, у которых не оказалось запасного варианта для переезда, будет предоставлено жилье в гостиницах.