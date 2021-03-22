Новости

На уральском прииске добыли уникальные сросшиеся изумруды 15:32
Вышел трейлер драмы "Четыре хороших дня" с Милой Кунис и Гленн Клоуз 15:31
Названо самое популярное слово среди покупателей недвижимости 15:28
Рогозин: Запущенные с Байконура все 38 спутников выведены на орбиту 15:23
Ростуризм: Россияне за четыре дня купили туры с кешбэком на миллиард рублей 15:10
Володин предостерег от поездок за рубеж 14:57
Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 31% 14:56
Драка слоних во время шоу обошлась казанскому цирку в миллион рублей 14:55
В Таиланде начали испытывать на людях собственную вакцину 14:50
В Госдуме сменится глава аппарата 14:46
Создатели "Тихого места" и "Реликвии" объединятся для нового ужаса 14:40
Военные захватили город по смс 14:38
Источник: Олич подписал контракт с ЦСКА 14:33
Мезенцев: Недопустимо ставить под сомнение подвиг советского народа 14:32
Лавров совершил прогулку по реке Лицзян в маске с ироничной надписью 14:25
Два истребителя ВВС Тайваня разбились одновременно 14:24
Жителей поврежденного взрывом дома в Химках выселят на 5 месяцев 14:23
В Индии будет производиться более 600 млн доз "Спутника V" в год 14:20
Песков заявил об отсутствии планов разговора Путина с Байденом 22 марта 14:19
Минпросвещения планирует отказаться от зарубежных видеосервисов в школах 14:15
Российские машины РХБ разведки вдвое увеличили свою эффективность 14:10
Лавров призвал уйти от использования подконтрольных Западу платежных систем 14:07
В Ростове демонтировали мачты ЛЭП на мосту по улице Малиновского 14:05
В Осетии шестимесячная девочка утонула в ванной 14:04
Песков назвал сибирский регион местом отдыха Путина 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 14:23
Рубрика: Власть

Жителей поврежденного взрывом дома в Химках выселят на 5 месяцев

Текст: Ирина Рыбникова

Весь подъезд дома на улице Зеленой в подмосковных Химках, где несколько дней назад произошел взрыв газа, будет выселен на время восстановительных работ. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Семьи погибших при взрыве в Химках получат по одному миллиону рублей

Взрыв, напомним, произошел в минувший четверг на восьмом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Три человека погибли, еще несколько пострадали. Пострадали и квартиры и межэтажные перекрытия с шестого по девятый этаж. "Но людям с первого по пятый этажи там тоже жить невозможно. Принято решение четвертый подъезд пока не заселять вообще", - сказал Хромушин на видеосовещании, которое губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно проводит в начале недели с кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Экспертиза обнаружила в эпицентре взрыва серьезные повреждения. По словам Хромушина, восстановительные работы в четвертом подъезде потребуют не менее пяти месяцев. "Придется разбирать половину фасада для того, чтобы аккуратно все восстановить", - утверждает зампред.

В этом подъезде проживает 82 человека. 55 из них на время восстановительных работ будут жить у друзей и родственников. Еще 27 жителям, у которых не оказалось запасного варианта для переезда, будет предоставлено жилье в гостиницах.

В регионах Власть Работа власти Происшествия ЧП Московская область Правительство Московской области Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Химки Взрывы газа в домах

Главное сегодня

Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT
МИД: Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией
За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах
Рогозин: Запуск "Союза" прошел штатно, основной спутник отделился
ЕС направит в Россию экспертов для проверки "Спутника V"
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам