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Рубрика: Экономика

Эксперты перечислили регионы с самыми высокими зарплатами

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самые большие зарплаты в регионах получают работники добывающей промышленности, сферы интеллектуального труда и отрасли финансовых услуг. Больше всего в стране получают нефтяники на Сахалине - в среднем около 380 тысяч рублей в месяц.

Фото: istock
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"На втором месте рейтинга - работники финансовой сферы из Москвы, которые зарабатывают 187 тысяч рулей, а на третьем - представители добывающий отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с доходами примерно в 170 тысяч рублей", - приводит подробности исследования РИА Новости.

Санкт-Петербургу отдано четвертое место, с максимальным результатом в 161 тысячу рублей в месяц в отрасли IT. Так же, как и в Москве, в северной столице России хорошие доходы в оптовой торговле, а замыкает тройку отраслей по зарплатам в Санкт-Петербурге профессиональная и научная деятельность. В первую десятку эксперты также включили Чукотский автономный округ, Мурманскую, Магаданскую и Тюменскую области, Ненецкий автономный округ и Камчатский край.

Ранее эксперты рассказали на какой доход могут рассчитывать студенты. По оценкам исследователей, проще всего устроиться на первую работу молодым профессионалам IT. Начинающий специалист 1С в Москве может рассчитывать на заработную плату от 30 до 95 тысяч рублей. В регионах верхняя планка находится в диапазоне 40-50 тысяч рублей. Стажер-оператор производственной линии в среднем по России может рассчитывать на зарплату от 24 до 50 тысяч рублей в месяц. Стажер-технолог - от 25 до 70 тысяч рублей в месяц.

В регионах Экономика Работа Зарплата Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ДФО Сахалинская область ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург УрФО ЯНАО ДФО Чукотский АО Рынок труда

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