Во Владивостоке в 2024 году откроется культурно-образовательный центр

Культурно-образовательный и музейный комплекс в столице Приморского края на острове Русский откроется в 2024 году. В него войдут: Музейно-выставочный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиал РГИСИ - Приморская Высшая школа музыкального и театрального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и филиал Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ). Несмотря на то, что строительство в разгаре, образовательные организации уже начали работу.

Филиалы ЦМШ и МГАХ были созданы в 2019 году. До окончания строительства их воспитанники занимаются на площадках, предоставленных им на безвозмездной основе. Юных музыкантов и их преподавателей приютил Дальневосточный государственный институт искусств. Для ребят это уникальная возможность учиться у лучших педагогов страны, не уезжая за несколько тысяч километров.

"Сегодня не каждый может поехать в Москву и получить высококлассное образование. Именно поэтому лучшие педагоги и лучшие методики будут сосредоточены в городах, в которых строятся наши комплексы, в том числе во Владивостоке", - отметила в рамках рабочей поездки во Владивосток заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Она также добавила, что для ребят закуплены музыкальные инструменты на сумму более 100 миллионов рублей. Это пианино и рояли как отечественного, так и японского производства, духовые инструменты - флейты, гобои, кларнеты, фаготы, ударные инструменты. Также закуплено оборудование и пополнен библиотечный фонд.

По словам директора филиала ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского "Приморский" Алексея Ещенко, сегодня у них учатся 43 ребенка. А когда школа будет построена, там смогут учиться более 300 талантливых молодых музыкантов.

В филиале Московской государственной академии хореографии сейчас 51 ученик. Многие из них уже участвуют в репертуарных спектаклях Приморской сцены Мариинского театра: "Спящая Красавица", "Щелкунчик", "Корсар", "Аида", "Дон Кихот", "Баядерка". Строящийся учебный корпус приморского филиала будет рассчитан на 250 обучающихся.

Фото: предоставлено Минкультуры

Справка "РГ"

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Культура" до 2024 года во Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Севастополе будут построены культурно-образовательные комплексы. Они будут включать в себя филиалы крупнейших музеев, театров страны, филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (ЦМШ) и Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).