Драка слоних во время шоу обошлась казанскому цирку в миллион рублей

Накануне днем, 21 марта прямо во время шоу в Казанском цирке одна слониха напала на другую и повалила сородича с ног. Инцидент вышел за пределы ринга, а зрители на первых рядах поспешили покинуть свои кресла. Дрессировщики быстро смогли справиться с ситуацией, и никто не пострадал.

После конфликта с животными, выступление было остановлено, и следующий концерт отменен. В результате данного ЧП учреждение понесло убытки в один миллион рублей. Эти деньги будут возвращены зрителям за отмененное воскресное вечернее представление. По словам директора казанского цирка Рамиля Шарифуллина, слонами было повреждено одно зрительское кресло.

В кассах цирка уже сейчас можно вернуть потраченные на билеты деньги. Следующее шоу слонов должно состояться 27 марта, об его отмене никакой информации пока нет. В ближайшее время руководство цирка проведет совещание с экспертами, ветеринарами и зоопсихологами, на котором решат судьбу животных.

Тем временем прокуратура Вахитовского района Казани и СК по РТ устроили доследственную проверку данного инцидента. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в ходе которой будет дана оценка действиям цирковых работников, допустивших проявление животными агрессии в момент представления.