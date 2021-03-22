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22.03.2021 11:06
Рубрика: Происшествия

В Казанском цирке назвали причину драки слонов во время шоу

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Казанском цирке прокомментировали драку двух индийских слонов, которая произошла 21 марта во время представления. Администрация заверила, что животные Дженни и Магда выясняли отношения исключительно между собой, и зрителям не грозила опасность.

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- При всей миролюбивости слонов, у них бывает разное настроение, а в весенний период особенно, и возможно, в погоне за вниманием дрессировщика, случившееся было проявлением спутницы любви - ревности, - пояснили представители цирка. - Кроме того, пандемия и отсутствие общения со зрителями, конечно, повлияли на животных.

Сейчас слоны спокойны и находятся в хорошей физической форме. В Казанском цирке намерены созвать консилиум из дрессировщиков, ветеринарных врачей и зоопсихологов, чтобы окончательно определить причины ЧП.

Тем временем, прокуратура Вахитовского района Казани проводит проверку по факту инцидента. Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, сотрудники надзорного ведомства выяснят, соблюдались ли требования ветеринарного законодательства и была ли обеспечена безопасность зрителей.

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