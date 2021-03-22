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22.03.2021 14:33
Рубрика: Происшествия

В Пензе завели дело о фальсификакциях на выборах губернатора

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Бывшему председателю участковой избирательной комиссии в Бессоновском районе Пензенской области предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования на губернаторских выборах. Напомним, в ходе их был переизбран задержанный глава региона Иван Белозерцев. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Москве, ему предъявлено обвинение о взятке в размере 31 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Губернатор Пензенской области Белозерцев отправлен в СИЗО до 20 мая

Фальсификации на губернаторских выборах были обнаружены в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Тогда же состоялись довыборы на вакантное место в Госдуме, от Пензенской области прошел летчик-космонавт Александр Самокутяев.

Как сообщили в СУ СК по Пензенской области, обвиняемая собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня - по 662 бюллетеня двух видов заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах. В чьих интересах осуществлялся вброс голосов за избирателей, не явившихся на участок, следствие не уточняет. В действительности же, на этом участке проголосовали всего 204 человека.

Члены участковой избирательной комиссии не были осведомленными о противоправных действиях председателя. Вместе с ней они подсчитывали голоса. В протокол внесли несоответствующие действительности сведения. Женщине предъявлено обвинение.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование. В скором времени дело будет передано в суд.

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