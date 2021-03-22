"Авангард" всухую победил "Металлург" и повел в серии

Омский "Авангард" всухую победил магнитогорский "Металлург" в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча, которая проходила в Магнитогорске, завершилась победой гостей - 3:0.

После двух матчей в подмосковной Балашихе в серии между "Авангардом" и "Металлургом" был равный счет. После этого серия переехала в Магнитогорск, где команды также встретятся дважды.

Первый из этих матчей прошел в понедельник. Уже в первом периоде гости смогли открыть счет после точного броска Дениса Зернова. Начал атаку гостей Илья Ковальчук, который подключил к ней автора последнего пас Никиту Комарова.

После перерыва преимуществом полностью владели хозяева. Но пробить поймавшего кураж голкипера "Авангарда" Шимона Грубеца им никак не удавалось.

Следующая шайба была заброшена на 49-й минуте встречи. Форвард гостей Рид Буше во второй раз огорчил хозяев. В концовке матча подопечные Ильи Воробьева заменили вратаря на шестого полевого игрока, но снова пропустили. Пустые ворота поразил Егор Чинахов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу омичей. Четвертый матч пройдет в Магнитогорске 24 марта.