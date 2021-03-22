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22.03.2021 10:31
Рубрика: Происшествия

Красноярский СК задержал второго фигуранта дела о гибели детей при пожаре

Текст: Екатерина Дементьева

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал еще одного фигуранта по делу о гибели детей на пожаре в многоквартирном доме в Лесосибирске. Им стал руководитель отдела ЖКХ МКУ "Управление городского хозяйства".

Ранее был задержан директор этого учреждения - Лесосибирский городской суд поместил его под домашний арест на два месяца.

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В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения и второму фигуранту.

Как уточняют в пресс-службе краевого следкома, обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 293 УК РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как считает следствие, в марте 2020 года двухкомнатная квартира в деревянном многоквартирном жилом доме в микрорайоне Северный Лесосибирска перешла в собственность муниципалитета, и обеспечение ее сохранности и содержание жилплощади, согласно должностным инструкциям, было возложено на руководителя управления городского хозяйства и его подчиненного - руководителя отдела ЖКХ. Однако сотрудники МКУ за квартирой по факту не следили и не выселили оттуда незаконно заселившуюся семью с пятью детьми.

На прошлой неделе из-за в квартире замкнуло электропроводку - начался пожар, в котором погибли четверо детей от двух до 17 лет. Их их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Расследование продолжается, следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Дело взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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