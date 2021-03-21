Красноярского чиновника отправили под домашний арест за гибель 4 детей

Главу управления городского хозяйства Лесосибирска в Красноярском крае отправили под домашний арест на два месяца. Он проходит по делу о халатности, повлекшей гибель четырех детей при пожаре, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в ночь на 17 марта в результате пожара в 18-квартирном деревянном доме в Лесосибирске погибли четверо детей из многодетной семьи. Самому младшему погибшему было 2,5 года. На момент возгорания с детьми находилась бабушка - ее и еще одного 12-летнего мальчика удалось спасти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее смерть двух или более лиц). В рамках расследования был задержан директор управления городского хозяйства. По версии следствия, он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по содержанию и учету техсостояния жилищного фонда. Кроме того, был нарушен контроль за законностью проживания граждан. Он не предпринял мер для выселения многодетной семьи из аварийного жилья, куда они заселились самовольно. В результате из-за неисправной проводки вспыхнул пожар, в огне погибли четверо детей в возрасте от 2,5 до 17 лет. Еще два человека были госпитализированы.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Также подозреваемому установлен ряд ограничений. В рамках дела следователи также проверяют действия органов системы профилактики. Будет дана оценка чиновникам, в чьи обязанности входил контроль за семьей, находящейся в опасном положении.