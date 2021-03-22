Песков назвал сибирский регион местом отдыха Путина

Президент и министр обороны провели эти выходные в тувинской тайге. Это разъяснил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Сергей Шойгу отдыхали в сибирской тайге, без уточнения региона.

Напомним, что Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он занимается поделками из сухой древесины. На вопрос журналиста, можно ли считать, что отдых был в Туве, раз мастерская находится в Кызыле, Песков ответил: "Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува".

Еще Песков заявил, что вездеход президент освоил давно, а одежда у него была "сибирская", российского производства - "в Сибири в брюках, туфлях и пальто особо не походишь". А на вопрос, удалось ли Путину посетить сибирскую баню, ответил, что не знает.