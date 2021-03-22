Вильфанд рассказал о температурной аномалии в ряде регионов России

На этой неделе волна тепла накроет Сибирь и Дальний Восток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Красноярском крае и Забайкалье температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 10 градусов. В Красноярске в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до отметки +4 градуса. В Иркутской области днем еще теплее - там до восьми тепла. В Амурской области и Хабаровске - около 10 градусов.

Ранее в интервью "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что апрель в европейской части страны ожидается теплым. "Весна идет. Да, довольно вяло в этом году. Но в этом нет ничего необычного. Март у нас в России больше зимний месяц. Просто мы немного об этом забыли в последние теплые годы", - подчеркнул он. Точный прогноз синоптик пообещал озвучить 31 марта.