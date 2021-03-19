Стремительной весны в центре европейской части России не будет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая весна в центре европейской части страны не будет ранней. Быстрого таяния снега и бурного половодья в этом году не ждут.

"Дружная весна - это всегда сложная ситуация, опасная. Если она наступит, то будет много подтоплений", - подчеркнул синоптик. И добавил, что такие процессы прогнозируются за 2-4 дня. В ближайшую неделю все будет хорошо в этом плане.

С 22 марта в Москве и области начнется потепление. В понедельник столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов, в среду - до +7. "Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется", - цитирует Вильфанда ТАСС.