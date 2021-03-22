Жителя Омска арестовали за истязание родных детей

Кировский районный суд города Омска избрал меру пресечения 42-летнему инженеру, избивавшему своих малолетних детей. Он взят под стражу на два месяца.

10-летнему сыну подозреваемого стало плохо в школе во время урока. Мальчика госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Ребенок рассказал, что его толкнул отец, и он ударился головой о подоконник. Как выяснилось, глава многодетной семьи стоит на учете в полиции как семейный дебошир. Мама детей уже неоднократно обращалась с заявлениями в правоохранительные органы.

- По версии следствия, в течение февраля - марта 2021 года подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в воспитательных целях за малейшие провинности не менее 5 раз наносил побои 8-летней дочери и 10-летнему сыну, - сообщает СУ СКР по Омской области.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание малолетних). Следователи также дадут правую оценку действиям сотрудникам органов профилактики преступлений и контроля за условиями жизни и воспитания детей в многодетных семьях.