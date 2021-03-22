В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину

Один человек оказался под снежными завалами после схода лавины на станции Имандра в Хибинах, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

На месте проводится спасательная операция. Группа была зарегистрирована, все остальные туристы не пострадали.

Участники группы шли по маршруту, однако склон, где произошел обвал, не был оборудован.

Сейчас на место выехали следователи, начата проверка обстоятельств случившегося.

Как сообщил корреспонденту "РГ" источник, знакомый с обстоятельствами случившегося, под толщей снега оказалась девочка 2008 года рождения.