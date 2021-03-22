Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи

На поиски ребенка, который пропал в Хибинских горах Мурманской области при сходе лавины, выдвинулись спасатели Кировска и Мурманска МЧС России, включая кинологический расчет, а также спасатели "Управления по ГО и ЧС г. Мончегорск".

К ним присоединилась оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области с организацией психологического обеспечения.

Всего в поисковых работах участвуют 53 человека и 18 единиц техники, в том числе 11 снегоходов, сообщили в МЧС.

Напомним, снежная масса в районе горы Маннепахк сошла на группу туристов из Санкт-Петербурга, которая насчитывала 15 человек. Под снегом оказалась 13-летняя девочка, ее поиски продолжаются. Остальные члены группы не пострадали.