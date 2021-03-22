Астраханец стал первым в России параспортсменом по прыжкам через скакалку

Новости

Международный день таксиста звезды отметили клипом на хит Михаила Боярского 14:02
Заболевший коронавирусом Иван Ургант продолжит выходить в эфир удаленно 13:59
Покинувший "Торпедо" Игнашевич поблагодарил клуб, футболистов и фанатов 13:58
Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT 13:51
В сборной России по футболу не выявили заболеваний коронавирусом 13:49
В Югре пьяного водителя задержали после стрельбы по колесам 13:48
Песков не исключил появление указа об отставке Белозерцева 13:48
В Подмосковье полицейский застрелил мужчину, угрожавшего массовым убийством 13:47
Экологи: Концентрация микропластика в Волге - 4 частицы на кубометр воды 13:36
Международный комитет ГД проведет закрытое заседание с участием посла РФ в США 13:36
Грушко: Отношения РФ и НАТО находятся на самой низкой точке за 30 лет 13:28
Высадку российских десантников в Беларуси показали на видео 13:26
Суд: В причинах госпитализации Навального не найдено криминала 13:24
Песков рассказал про "ядерный чемоданчик" во время отдыха Путина в тайге 13:16
В МИД РФ заявили об отказе США от разговора Путина и Байдена 13:12
В Петербурге предложили освободить от НДФЛ опекунов при дарении имущества 12:43
Мишустин: Кабмин намерен продолжать принимать меры по поддержке занятости 12:41
Столичная Госавтоинспекция проведет рейд у пешеходных переходов 12:38
Иван Дорн записал новую музыку для заставки перезапуска "Ну, погоди!" 12:38
В России создан тренажер для парашютистов со шлемом виртуальной реальности 12:27
ЕС направит в Россию экспертов для проверки "Спутника V" 12:22
В Москву идет мощное потепление 12:21
Киркоров перепутал Бузову с Татьяной Навкой на шоу "Маска" 12:19
Шойгу проверил подготовку горной бригады в Кызыле 12:12
В "Ювентусе" опровергли информацию о желании расстаться с Роналду 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 12:25
Рубрика: Общество

Астраханец стал первым в России параспортсменом по прыжкам через скакалку

Текст: Наталья Коротченко
Тренер Софья Мартынова и параспортсмен Миша Комаров Фото: из личного архива Тренер Софья Мартынова и параспортсмен Миша Комаров Фото: из личного архива
Тренер Софья Мартынова и параспортсмен Миша Комаров Фото: из личного архива

15-летний астраханец Миша Комаров, который с двух лет страдает аутизмом, победил в областном чемпионате по параскипингу - прыжкам через скакалку, став первым и пока единственным спортсменом с инвалидностью в этом направлении в России. Соревнования состоялись в воскресенье в астраханском спортивном клубе "Авангард".

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Паралимпиец из Коми получил золотую медаль в лыжных гонках в Словении

- Роуп скипинг стал признанным видом спорта летом прошлого года, вошел во всероссийский реестр. Как и в любом спорте в нем начало развиваться адаптивное направление. Но ни один регион, кроме Астрахани, до сих пор не представлял спортсменов с инвалидностью на соревнованиях, - рассказала "РГ" глава областного комитета параскипинга Виктория Карпенко.

Михаил начал заниматься прыжками через скакалку в августе, он тогда совсем не умел прыгать. По словам тренера мальчика Софьи Мартыновой, с помощью скакалки Миша научился хорошо владеть своим телом, так как прыжки развивают координацию движений, ловкость, выносливость, моторику, положительно влияют на формирование осанки.

Михаил выступил в трех номинациях: две - на скорость и одна - прыжки со скрещиванием рук, где мальчик достиг результата, сопоставимого со здоровыми участниками: 27 прыжков - "крестов" за 30 секунд.

- Сначала он разволновался, так как попал в незнакомое пространство: новые люди, звуки, но потом успокоился, - рассказала мама Михаила Надежда Мухина. - В каждой из номинаций Миша занял первые места. Это - не просто медали и грамоты, это - настоящее событие для детей с аутизмом в нашей стране!

Теперь Михаил готовиться к выступлению на Всероссийской танцевальной олимпиаде в Москве, на которой пройдут соревнования по роуп скипингу.

- Сейчас работаем над новым направлением: фристайл - разные виды прыжков под музыку - это своего рода танец со скакалкой, только ребенок не танцует, а прыгает, - рассказала тренер Софья Мартынова.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Спорт Паралимпийский спорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT
МИД: Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией
За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах
Рогозин: Запуск "Союза" прошел штатно, основной спутник отделился
ЕС направит в Россию экспертов для проверки "Спутника V"
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова