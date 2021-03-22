Астраханец стал первым в России параспортсменом по прыжкам через скакалку

15-летний астраханец Миша Комаров, который с двух лет страдает аутизмом, победил в областном чемпионате по параскипингу - прыжкам через скакалку, став первым и пока единственным спортсменом с инвалидностью в этом направлении в России. Соревнования состоялись в воскресенье в астраханском спортивном клубе "Авангард".

- Роуп скипинг стал признанным видом спорта летом прошлого года, вошел во всероссийский реестр. Как и в любом спорте в нем начало развиваться адаптивное направление. Но ни один регион, кроме Астрахани, до сих пор не представлял спортсменов с инвалидностью на соревнованиях, - рассказала "РГ" глава областного комитета параскипинга Виктория Карпенко.

Михаил начал заниматься прыжками через скакалку в августе, он тогда совсем не умел прыгать. По словам тренера мальчика Софьи Мартыновой, с помощью скакалки Миша научился хорошо владеть своим телом, так как прыжки развивают координацию движений, ловкость, выносливость, моторику, положительно влияют на формирование осанки.

Михаил выступил в трех номинациях: две - на скорость и одна - прыжки со скрещиванием рук, где мальчик достиг результата, сопоставимого со здоровыми участниками: 27 прыжков - "крестов" за 30 секунд.

- Сначала он разволновался, так как попал в незнакомое пространство: новые люди, звуки, но потом успокоился, - рассказала мама Михаила Надежда Мухина. - В каждой из номинаций Миша занял первые места. Это - не просто медали и грамоты, это - настоящее событие для детей с аутизмом в нашей стране!

Теперь Михаил готовиться к выступлению на Всероссийской танцевальной олимпиаде в Москве, на которой пройдут соревнования по роуп скипингу.

- Сейчас работаем над новым направлением: фристайл - разные виды прыжков под музыку - это своего рода танец со скакалкой, только ребенок не танцует, а прыгает, - рассказала тренер Софья Мартынова.