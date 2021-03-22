В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения

В Крыму в 2021 году в рамках государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства капитально отремонтируют 25 объектов сетей водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ РК.

- 174,7 километра сетей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтируют в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах. Из бюджета Крыма на эти цели потратят 287 миллионов рублей.

Сейчас заказчики - муниципальные образования - заключают контракты с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ.

Ранее власти полуострова заявили о начале масштабной замены водопроводных сетей в Симферополе: на выделенные осенью правительством РФ средства предполагается заменить 14 участков труб общей протяженностью 37 километров. Многие заводы, производящие пластиковые трубы на территории материковой части РФ, сейчас переориентировали свой сбыт на срочные поставки на полуостров.

Напомним, по данным Института водных проблем РАН, износ водопроводных сетей в целом на полуострове составляет 65 процентов, очистных сооружений и запорно-регулирующих механизмов - 74. Из-за этого 50-70 процентов подготовленной воды, поставляемой потребителям, теряется. А по данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, в Симферополе нуждается в замене 90 процентов водоводов, 98 процентов внутриквартальных сетей и 69 процентов уличных сетей.