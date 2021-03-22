Новости

Туристы попали под лавину в Мурманской области 19:41
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 19:30
Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей 19:14
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" 19:14
В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения 19:10
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей 19:09
Мурашко: Около 30 млн россиян планируется привить от COVID-19 до 15 июня 19:01
Экс-министр юстиции Баварии ушел из фракции ХСС из-за скандала с масками 18:59
Украина открыла дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста 18:48
В результате взрыва на юге Китая погибли пять человек 18:22
В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье 18:16
Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи 18:12
От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков 18:02
Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19 17:53
В Петербурге раскупили номера в гостиницах на период ПМЭФ 17:52
Путин пообещал приехать на запуск производства вакцин в Москве 17:52
Сертификат о вакцинации будет выгружаться на портал госуслуг 17:46
В РФПИ заявили о нарушении патента на "Спутник V" компанией из США 17:46
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 17:31
Как придумать новый топливный элемент и победить в олимпиаде 17:30
Рублевское шоссе в Москве перекрыто из-за аварии 17:29
В Сочи произошел оползень на участке федеральной трассы 17:26
Путин поручил подготовить предложения о наградах разработчикам вакцин от COVID 17:22
Коронавирусом заболели менее одного процента заключенных 17:17
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 19:10
Рубрика: Экономика

В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму в 2021 году в рамках государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства капитально отремонтируют 25 объектов сетей водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ РК.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
В Крыму запустили первые две скважины для нового водовода Симферополя

- 174,7 километра сетей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтируют в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах. Из бюджета Крыма на эти цели потратят 287 миллионов рублей.

Сейчас заказчики - муниципальные образования - заключают контракты с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ.

Ранее власти полуострова заявили о начале масштабной замены водопроводных сетей в Симферополе: на выделенные осенью правительством РФ средства предполагается заменить 14 участков труб общей протяженностью 37 километров. Многие заводы, производящие пластиковые трубы на территории материковой части РФ, сейчас переориентировали свой сбыт на срочные поставки на полуостров.

Напомним, по данным Института водных проблем РАН, износ водопроводных сетей в целом на полуострове составляет 65 процентов, очистных сооружений и запорно-регулирующих механизмов - 74. Из-за этого 50-70 процентов подготовленной воды, поставляемой потребителям, теряется. А по данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, в Симферополе нуждается в замене 90 процентов водоводов, 98 процентов внутриквартальных сетей и 69 процентов уличных сетей.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Правительство поручило продлить соглашения по ценам на сахар и масло
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
Испытания детской вакцины "Спутник V" завершатся уже в этом году
МИД РФ: Москва не оставит без ответа санкции ЕС
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы