В Новороссийске за истязание сына мать лишили родительских прав

Приморский районный суд Новороссийска удовлетворил иск управления по вопросам семьи и детства местной администрации о лишении матери родительских прав и взыскании алиментов ее маленькому сыну. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как ранее сообщала "РГ", 15 апреля 2020 года в правоохранительные органы Новороссийска поступило сообщение о затоплении одной из квартир на улице Видова. Полицейские обнаружили там шестилетнего мальчика с телесными повреждениями, причем его 33-летней матери дома не было. Выяснилось, что женщина регулярно истязала ребенка, била его, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время.

В январе этого года обвиняемую признали виновной и приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы в колонии общего режима.