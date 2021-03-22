Рогозин: Запуск "Союза" прошел штатно, основной спутник отделился

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" прошел в штатном режиме, основной спутник успешно отделился. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Пуск штатно. Отделение головного блока прошло в расчетное время. Первое включение и выключение двигательной установки разгонного блока "Фрегат" прошло штатно", - написал Рогозин на своей странице в Facebook и затем сообщил об отделении основного спутника от ракеты-носителя.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в девять утра по московскому времени. Она выводит на несколько орбит 38 спутников из 18 стран. Это четвертый российский космический пуск в 2021 году. Всего в нынешнем году их намечено 29.