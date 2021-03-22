С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками

Результаты испытаний ракеты "Союз-2.1а" после выявленной технической неисправности рассмотрела комиссия, которая и дала "добро" на пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года.

Это первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги", уполномоченной "Роскосмосом" заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет "Союз-2" с российских космодромов. И очень важно, что он прошел, на языков спецов, штатно. Читай - надежно. Основная полезная нагрузка в пуске - космический аппарат Корейского института аэрокосмических исследований CAS500-1. Его миссия заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах.

Кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков: Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Республики Корея, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.

Так, у японского спутника ELSA-d задача прямо-таки уникальная: он, как говорят, станет первым в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для стыковки и удаления космического мусора. Или, скажем, в рамках пуска выводится на орбиту NAJM-1 Саудовской Аравии - спутник дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне. Это пробная экспериментальная программа разработки малого спутника с небольшой длительностью рабочего цикла для получения изображений Земли и обеспечения связи с низкой околоземной орбиты.

На орбиту полетели также несколько спутников формата кубсат, включая две разработки российских технических вузов. Что такое "кубсаты"? Они еще известны как наноспутники. Строятся в стандартном размере 10 х 10 х 11 сантиметров (1U) и, как легко догадаться по названию, выполняются в форме кубика. Такие миниатюрные космические аппараты масштабируются и бывают разных версий - 1U, 2U, 3U или 6U. Весит такой спутник 1,33 кг на U.

Свой первый кубсат для мониторинга экологического состояния Земли отправила на работу к звездам Высшая школа экономики. Это разработка специалистов и студентов Московского института электроники и математики им. Тихонова (МИЭМ) ВШЭ при участии нескольких компаний и образовательного центра "Сириус". На спутнике установлена уникальная камера: вес - всего 400 граммов. А съемку может делать с разрешением 1280х960 пикселей на расстоянии до 600 километров! Кстати, в создании этого аппарата участвовали школьники из вышкинского лицея. Они прилетели на Байконур, чтобы лично наблюдать старт.

Надо сказать, что МИЭМ еще в советские времена принимал участие в проектах, связанных с освоением космоса. А в 2015 году в институте появилась учебно-исследовательская лаборатория функциональной безопасности космических аппаратов и систем. На ее базе был создан собственный Центр управления полетами. Сотрудники лаборатории будут принимать и обрабатывать сигнал, прием которого ожидается не реже трех раз в сутки. Сначала это будет телеметрическая информация для корректировки спутника и проверки всех систем. Когда все будет налажено, начнется передача данных дистанционного зондирования.

Разгонному блоку "Фрегат" предстоит выполнить программу вывода всех космических аппаратов на три солнечно-синхронные орбиты. По циклограмме пуска, на 117,8 сек - отделение первой ступени ракеты, на 287,5 сек - отделение второй ступени и сброс хвостового отсека, на 290,2 сек - сброс головного обтекателя. Через 528 секунд после старта "разгонщик" с кластером космических аппаратов на борту отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта, в 10:10 по московскому времени. На втором этапе с 11:35 до 11:37 по московскому времени запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 по московскому времени ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите.

Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель "Союз-2" стартовал с космодрома Байконур в новом цветовом дизайне. Носитель окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Как сообщили в Роскосмосе, источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", на которой 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт мира Юрий Гагарин, и который представлен на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет: белой ракета при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода.

Это четвертый российский космический пуск в 2021 году. А всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в нынешнем году намечается 29 космических стартов.

Роскосмос приводит список и описание космических аппаратов (КА):

- Космический аппарат CAS500-1. Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), финансируемый правительством научно-исследовательский институт, занимается не только разработкой аэрокосмических технологий, но также и поддержкой национальной политики развития в области аэрокосмических исследований. Сейчас KARI работает над реализацией программы создания Компактного высокотехнологичного спутника 500-1 (далее "CAS500-1") для Республики Корея.

CAS500 является национальной программой правительства Кореи по разработке и эксплуатации спутников среднего класса массой 500 килограммов, оснащенных оптико-электронной аппаратурой высокого разрешения, для наблюдения за Землей с низкой околоземной орбиты. Основной задачей КА CAS500-1 является предоставление электронно-оптических изображений в высоком разрешении.

- КА ELSA-d японской компании Astroscale станет первым в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для стыковки и удаления космического мусора.

- Четыре спутника GRUS японской компании Axelspace для наблюдения за поверхностью Земли со строгой периодичностью.

- КА NAJM-1 из Саудовской Аравии - это пробная экспериментальная/образовательная программа разработки малого спутника с небольшой длительностью рабочего цикла для получения изображений Земли и обеспечения связи с низкой околоземной орбиты.

- DMSAT-1- малый космический аппарат (МКА), разработанный в интересах Космического центра имени Мохаммеда Бин Рашида для многоспектрального наблюдения в видимом и около-инфракрасном диапазонах для обнаружения и контроля аэрозолей, содержащихся в верхних слоях атмосферы.

- 3 КА ADELIS-SAMSON (1, 2,3) Израильского технологического института Technion, назначение - демонстрация долгосрочного автономного полета кластера, состоящего из нескольких спутников, и определения географического положения (геолокация) наземного передатчика.

- 2 КА Kepler 6/7 от Kepler Communications inc. из Канады. Назначение - широкополосная связь с высокой скоростью передачи данных в Ku-диапазоне, а также узкополосная связь с низкой скоростью передачи данных в S-диапазоне. Космические аппараты предоставляют услуги передачи данных объектам, ресурсам и устройствам интернета вещей, расположенным по всему земному шару с помощью глобального сервиса данных (GDS) и сервиса повсеместного интернета вещей (EverywherelOT).

- NANOSATC-BR2 - научный, образовательный, технологический спутник для мониторинга ионосферы и магнитного поля Земли Южного регионального центра космических исследований Университета Санта-Мария, Бразилия.

- KMSL - научный спутник для проведения эксперимента в условиях микрогравитации Инженерного колледжа Университета Чосан Кванджу, Республика Корея.

- Pumbaa и Timon космические аппараты Лаборатории астродинамики и управления при Университете Ёнсе, г. Сеул, Республика Корея, назначение которых - получение изображений солнечной короны, включая область, в десять раз превышающую угловой диаметр Солнца.

- 4 КА Beesat-5,-6,-7,-8 - спутники Технического университета Берлина, Германия, для демонстрации:

подсистемы связи в диапазоне UHF;

передатчика Х-диапазона, экспериментального приемника ГНСС (глобальной навигационной спутниковой системы);

оптической полезной нагрузки для определения пространственного положения;

определение дальности при помощи лазерных средств для точного определения орбиты.

- Hiber-3 - КА из Нидерландов, назначение которого - предоставление спутникового подключения к устройствам "интернета вещей".

- КА Unisat-7 итальянской компании GAUSS - для отработки технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат. Программа действует как орбитальная платформа для развертывания спутников сторонних организаций.

UNISAT-7 отделит шесть наноспутников:

Unicorn-1, отработка технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат, Германия.

DIY-1, испытания механизма сведения КА с орбиты и лётная квалификация радиоаппаратуры и солнечных панелей, Аргентина;

FEES, образовательный и научно-исследовательский КА, Италия;

STECCO, образовательный и научно-исследовательский КА, отработка технологии ориентации с использованием градиента гравитации, Италия;

SMOG-1, образовательный и научно-исследовательский КА, Венгрия;

BCCSAT-1, образовательный и научно-исследовательский КА, Таиланд.

- Первый спутник Высшей Школы Экономики "НИУ ВШЭ - ДЗЗ". Спутник "НИУ ВШЭ - ДЗЗ" был создан совместными усилиями Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ) и "СПУТНИКС". Кубсат 3Ю оборудован экспериментальной камерой на линзах Френеля, разработки Самарского университета, и высокоскоростным передатчиком X-диапазона. Отработкой систем управления спутником занимались студенты МИЭМ.

- КА Кубсат 3Ю центра "Сириус" и НИУ ВШЭ. Спутник оснащен улучшенным прибором для мониторных наблюдений быстрых изменений потоков космической радиации типа ДеКоР. Ученые "Университета "Сириус" и НИИЯФ МГУ занимаются научной составляющей проекта - работают с детектором космической радиации и математическими алгоритмами миссии.

- КА Кубсат 6Ю ОрбиКрафт-Зоркий компании "СПУТНИКС". Спутник оснащен камерой-телескопом НПО "Лептон" с высокой разрешающей способностью - до нескольких метров на пиксель, что ставит его на высокий технический уровень среди аппаратов данного размера.

- КА SIMBA Римского университета Ла Сапиенца для мониторинга поведения диких животных.

- КА GRBAlpha Университета в Кошице предназначен для демонстрации технологии детекторов и электроники для будущей миссии CAMELOT - группировки наноспутников для покрытия всего неба, с высокой чувствительностью и точностью локализации после обнаружения гамма-излучения.

- Open Cosmos, аэрокосмическая компания, которая обеспечивает комплексную реализацию спутниковых программ, является поставщиком двух спутников среди тех, которые будут запущены на этом борту. Компания отвечает за проектирование, изготовление, сборку и управление полетом наноспутников, построенных под нужды конкретных заказчиков - Lacuna Space and Sateliot.

Lacuna Space, расположенная в Великобритании и Нидерландах, обеспечивает глобальную возможность подключения устройств, оснащенных технологией "интернета вещей".

Sateliot является спутниковым телекоммуникационным оператором, который запустит группировку наноспутников для того, чтобы сделать "интернет вещей" с покрытием 5G более доступным для людей. Компания планирует развернуть 16 спутников, начиная с 2022 года, и довести их количество до 96 к 2025 году, при этом получив инвестиции в размере более €100 млн.

- Challenge One является спутником для технологии "Интернет вещей" и также оснащен передовым коммуникационным оборудованием, разработанным на объектах компании TELNET квалифицированными специалистами из Туниса. Данный запуск тунисского спутника станет основой для создания новой космической экосистемы для Туниса и его региона.

- КА KSU CubeSat, разработанный Техническим колледжем при Университете им. Короля Сауда, будет передавать телеметрические данные и фотографии из космоса на наземную станцию.