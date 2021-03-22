Россия возложила на США ответственность за тупик в отношениях

Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, где "с сожалением констатировало", что "американская сторона не поддержала инициативу президента России Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джозефом Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности".

Напомним, президент РФ предложил Байдену провести открытый диалог в пятницу или ближайший понедельник 22 марта "при условии, что это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире".

В связи отказом от диалога с американской стороны, как отметило российское внешнеполитическое ведомство, "упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это лежит целиком на США".

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, приглашенный в Москву после заявлений Байдена, в понедельник принял участие в консультациях, продолжавшихся более двух часов. После их завершения Антонов уехал из министерства на Смоленской площади, не сделав никаких заявлений собравшимся журналистам.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за ситуации в мировой политике Москве приходится принимать во внимание возможные угрозы со стороны Запада, в том числе отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

США упустили еще одну возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в отношениях с Россией

"Санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются по нарастающей... Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", пояснил Песков. О переходе на расчеты в национальных валютах в интервью китайским СМИ заявил и находящийся с визитом в КНР министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.