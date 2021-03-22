Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить к 2 апреля

На заседании отмечалось, что опытный режим эксплуатации каналов связи для пропуска роумингового трафика Союзного государства, который должен был закончиться 31 декабря 2020 года, решением Группы высокого уровня при Совете Министров Союзного государства продлен еще на год. "В связи с нарастающими информационными вызовами сегодняшнего дня и необходимостью сближения народов СГ отмена роуминга - реальный инструмент углубления интеграционных процессов", - говорится в итоговом решении комиссии Парламентского собрания по информационной политике.

В этой связи парламентарии обратились к Группе высокого уровня, заседание которой намечено на 30 марта, принять решение об окончательной отмене роуминга с 2 апреля.

Как пояснила на заседании заместитель министра связи и информатизации РБ Наталья Гордеенко, продление тестового режима было обусловлено тем, что в условиях пандемии стороны не успели завершить весь комплекс мероприятий, направленных на предотвращение телефонного мошенничества. Между тем, по ее словам, цена за услуги сотовых операторов в Беларуси и России при нахождении абонента в роуминге уже максимально приближена к домашнему тарифу.

В свою очередь заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Киселев добавил, что роуминг будет считаться окончательно отмененным с того момента, когда стоимость входящего звонка официально станет ноль рублей. Однако, уточнил он, тарифы, существующие сейчас, уже практически не изменятся.

Стоит напомнить, что при работе по отмене роуминга с 1 ноября 2020 года роуминговые тарифы на входящие и исходящие вызовы, СМС и интернет на территории СГ были снижены в несколько раз. По заявлениям российских операторов, сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между двумя странами продолжат действовать в текущем году в рамках тестового режима.

Это позволит специалистам отработать вопросы межоператорского взаимодействия, протестировать каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.