Samsung, подвинься. Xiaomi выпустила мощный смартфон за 22 тысячи рублей

Вслед за анонсом "народного хита" Samsung Galaxy A52 состоялась презентация нового смартфона Poco X3 Pro, который явно собрался конкурировать с южнокорейцем.

Фото: Xiaomi

Poco X3 Pro (бренд, напомним, принадлежит Xiaomi) получил почти топовый чип Snapdragon 860, который более чем в полтора раза мощнее Snapdragon 720G, установленного в Galaxy A52.

Смартфон оснащается 6,67-дюймовым экраном FullHD+ с частотой обновления 120 Гц (против 90 Гц у Samsung), фронтальной камерой на 20 Мп, а также основной квадрокамерой (главный модуль 48 Мп, ультраширик 8 Мп, макро и сенсор глубины).

Кроме того, емкость аккумулятора Poco X3 Pro составляет 5160 мАч против 4500 мАч у конкурента. В остальном они достаточно схожи: NFC, разъем для наушников, порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки (33 Вт).

Приятно, что в базовой версии Poco X3 Pro имеет 6/128 Гб памяти - эта модель обойдется в 249 евро, или около 22 тысяч рублей (примерно на пять тысяч дешевле Galaxy A52). На старте продаж модель будет доступна дешевле - за 199 евро, или примерно 18 тысяч рублей. Модификация с 8/256 Гб памяти обойдется в 299 евро.