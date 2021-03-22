Сертификат о вакцинации будет выгружаться на портал госуслуг

Электронный сертификат о прохождении второго этапа вакцинации от коронавируса будет автоматически подгружаться в личный кабинет пользователя портала госуслуг, сообщила пресс-служба Минцифры.

Сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений и сохранится в личном кабинете. Цифровой документ станет доступен и тем пользователям, которые подтвердят учетную запись уже после прохождения вакцинации. Предъявить его можно будет прямо с мобильного приложения госуслуг - там он будет отображаться в виде QR-кода, рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

В ближайшее время документ будет доступен и на английском языке. Ранее переводить его приходилось самостоятельно и заверять потом у нотариуса. Теперь перевод будет доступен автоматически и совершенно бесплатно.

С января на госуслугах можно также записаться на вакцинацию, напомнили в Минцифры. А интеграция портала с информационной системой Роспотребнадзора позволяет получать в личный кабинет уведомления о результатах тестирования на коронавирус. Этот сервис пока действует не во всех регионах. Оставшиеся лаборатории и медицинские центры планируется подключить к проекту до конца первого квартала 2021 года.