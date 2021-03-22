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22.03.2021 12:07
Рубрика: Экономика

"Спутник V" будут производить еще на одном предприятии в Индии

Текст: Ирина Невинная

Еще 200 млн доз вакцины "Спутник V" в год будут производиться в Индии. Соглашение достигнуто с компанией Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), одним из ведущих производителей вакцин и фармпрепаратов в Индии, - об этом сообщили 22 марта в РФПИ. Это уже второе соглашение о трансфере технологии производства российской вакцины совместно с индийскими партнерами. Первое, заключенное несколько дней назад с Stelis Biopharma (подразделение фармгиганта Strides Group), также предполагает выпуск 200 млн доз вакцины с ориентиром на внешние рынки.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Мы рады подписанию соглашения с РФПИ для производства вакцины против коронавируса "Спутник V". Мощности Virchow для крупномасштабного производства лекарственных средств помогут удовлетворить мировой спрос на "Спутник V". Мы видим множество положительных отзывов, которые вакцина получает из разных стран", - отметил управляющий директор индийской компании Туммуру Мурали.

Для справки, группа компаний Virchow присутствует на фармрынке, в более чем 100 странах, уже 40 лет. Virchow имеет диверсифицированный портфель - это фармацевтические препараты, медицинские устройства и активные фармацевтические ингредиенты.

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