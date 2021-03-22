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22.03.2021 13:24
Рубрика: Происшествия

Суд: В причинах госпитализации Навального не найдено криминала

Текст: Иван Петров

Проведенная транспортным управлением МВД России по Сибирскому федеральному округу доследственная проверка по факту госпитализации блогера Алексея Навального в Томске не выявила в этом и предшествующим ему событиях криминальной составляющей. Об этом стало известно в понедельник на заседании 235-го гарнизонного военного суда. Жалобу Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением военный суд постановил отклонить.

Фото: vesti.ru
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Ранее о вынесении именно такого решения суд попросили представители следственных органов и прокуратуры. По их словам, заявлением Навального занималось управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, так как он был госпитализирован после перелета бортом "Москва-Томск". И подключать еще и Следственный комитет к проверке тех же самых событий нет никакого смысла.

При этом обращение, поступившее военному следствию от защиты Навального, в котором сообщалось о якобы бездействии следственных органов, рассказал представитель Главного военного следственного управления СКР, было "рассмотрено в соответствии с законом".

Судья сегодня зачитал письмо из Томского линейного отдела МВД России. По итогам проверки, проведенной в период с 20 августа прошлого года по 10 февраля нынешнего, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с "отсутствием события преступления".

Amnesty International более не считает Навального "узником совести"

Алексея Навального в августе 2020-го года госпитализировали в Омске после того, как он почувствовал недомогание в самолете по пути из Томска. По итогам всесторонних медицинских обследований омские врачи поставили диагноз - нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

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