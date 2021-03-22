Трамп посоветовал Байдену завершить строительство стены на юге США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнему американскому лидеру Джо Байдену следует немедленно возобновить строительство стены на границе между США и Мексикой. По словам Трампа, он проделал огромную работу, а нынешний хозяин Белого дома "за несколько недель превратила национальный триумф в национальную катастрофу".

"Их действия приводят к смерти людей, трагическим событиям", - цитирует республиканца ТАСС. По мнению Трампа, начатое можно закончить "за несколько недель". Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас предупредил, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов.