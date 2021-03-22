В Чехии женщина выпрыгнула из скорой на ходу

Чешский новостной канал CNN Prima News показал странный побег пациентки из машины скорой помощи. Инцидент произошел прошлой осенью на дороге между городами Яблонец-над-Нисоу и Либерец, и был снят видеорегистратором автомобиля, следующего за скорой.

Сообщается, что скорая забрала женщину с неким "внутренним заболеванием". Сначала она не возражала против госпитализации, но в какой-то момент неожиданно для врачей отстегнулась от кушетки, открыла заднюю дверь и выпрыгнула прямо на ходу.

Кувыркнувшись пару раз, женщина поднялась и босая, с окровавленной ногой, бросилась к идущей следом машине. Распахнув дверь, она закричала водителю: "Вези меня как в GTA (компьютерная игра)! Пожалуйста, гони!" В это время подоспели врачи из скорой. После этого запись обрывается, потому что женщина выдернула провод из видеорегистратора.

Врачи вызвали на место полицию, и пациентку совместными усилиями доставили-таки в больницу города Либерец. Почему дама решила сбежать от врачей неизвестно, они сами уклончиво отвечают, что "здоровье пациента может измениться в любой момент".