В Индии будет производиться более 600 млн доз "Спутника V" в год

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили объемы производства, которые будут достигнуты согласно соглашениям, заключенным с тремя крупными индийскими фармпроизводителями.

"За последние семь дней РФПИ объявил о соглашениях с тремя индийскими производителями для выпуска более 300 млн человеко-доз вакцины "Спутник V" в год. В целом, мощности для производства 700 миллионов человеко-доз зарезервированы в 10 странах", - говорится в сообщении РФПИ.

На площадке Virchow Biotech организуют выпуск 200 млн доз для 100 млн человек; с Stelis Biorharma достигнута договоренность о производстве 200 млн доз для 100 млн человек; третий фармгигант Gland Pharma планирует выпускать 252 млн доз российской вакцины для 126 млн человек.

"Индия - надежный партнер для выпуска вакцины "Спутник V" и производственный хаб для множества мировых вакцин", - отмечают в РФПИ.