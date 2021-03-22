В "Ювентусе" опровергли информацию о желании расстаться с Роналду

Туринский "Ювентус" не намерен расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что Роналду может покинуть "Ювентус" после вылета команды из Лиги чемпионов от "Порту" на стадии 1/8 финала плей-офф. В числе главных претендентов на 36-летнего форварда назывался его бывший клуб - мадридский "Реал". Вероятный переход игрока даже успел прокомментировать главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Главной причиной расставания Роналду и "Ювентуса" в прессе называли зарплату игрока - более 30 миллионов евро в год. С учетом непростой ситуации в мире туринскому клубу стало непосильно содержать такого игрока.

Однако спортивный директор туринцев Фабио Паратич опроверг эти слухи. "Роналду - лучший игрок мира, его продажа не входит в планы клуба. У "Ювентуса" есть проект, который мы начали воплощать с прошлого года. И одна неудача не изменит наших планов, мы продолжим делать то, что задумали", - приводит goal.com его слова.