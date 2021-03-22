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22.03.2021 08:31
Рубрика: Экономика

В Минтруде пояснили, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет

Текст: Елена Манукиян
Подать заявление на выплату на ребенка в новом размере можно с 1 апреля по 31 декабря, ее пересчитают, начиная с 1 января, если в это время в семье воспитывался ребенок в возрасте от 3 до 7 лет включительно, рассказали в Минтруде. Это можно сделать удаленно через портал госуслуг и лично при обращении в МФЦ.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ведомстве отметили, что теперь размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50%, как это было ранее. В среднем это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей. Для расчета нуждаемости семьи будут использованы сведения о доходах за последние 4 месяца, которые предшествовали назначению выплаты, включая доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Всего на выплаты на детей от 3 до 7 лет 2021 году выделено 321,5 миллиарда рублей, в том числе 276 миллиардов из федерального бюджета. В 2022 году на нее будет направлено 339,5 миллиарда рублей, в том числе 295,3 миллиарда из федерального бюджета, и в 2023 году - 341,7 миллиарда рублей, в том числе 296,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Таким образом, на пособие в ближайшие три года планируется потратить более 1 триллиона рублей.

"Несмотря на то, что национальный проект "Демография" обеспечивает выплаты на детей до трехлетнего возраста, эта мера социальной поддержки также соответствует целям и задачам нацпроекта, поскольку направлена на повышение качества жизни семей и снижение уровня бедности", - отметили в АНО "Национальные приоритеты".

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