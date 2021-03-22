Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.03.2021 14:09
Рубрика: Российский автопром

В продаже появился редкий "Москвич" с дизелем Ford

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

На сайте объявление Avito на продажу выставили редчайшую разновидность "Москвича" 2141 - это модификация с дизелем Ford, которую сам завод производил для экспортных рынков, в первую очередь для ФРГ. Такая версия обозначалась приставкой 10 в индексе, на экспорт ее поставляли как Aleko 141 Diesel.

Фото: Пресс-служба Wuling.
Стартовали продажи "убийцы" УАЗа из Китая

"Москвич"-2141-10 оснащался 1,8-литровым атмосферным дизелем Ford RTF мощностью 60 л.с., такой же предлагался для Ford Fiesta и Escort 80-х годов. Этот агрегат АЗЛК оптом закупал у Ford Motor готовым, изначально планировалось выпустить 20 тысяч "Москвичей" с такими моторами, однако в 1991-1992 гг. собрали лишь около 2 тысяч машин, подавляющее большинство их уже выведены из эксплуатации, в продаже они встречаются очень редко.

Дизельный "Алеко" обладал посредственной динамикой - максимальная скорость 140 км/ч, разгон с места до 100 км/ч за 22,3 секунды. Однако недостаток прыти компенсировался экономией затрат на топливо - машина потребляла всего 5,7 л солярки на 100 км.

Экземпляр из объявления выпущен в 1991 году, имеет белый цвет кузова и находится в удовлетворительном состоянии. Территориально машина находится в Самарской области, продавец хочет за нее 135 000 рублей.

Напомним, "Москвич"-2141 производился в 1986-2001 гг.