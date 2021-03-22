В России отзывают тысячи Pathfinder с браком "стопов" и режимов движения

Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в отношении 4448 автомобилей Nissan Pathfinder, у которых обнаружились множественные проблемы, влияющие на безопасность дорожного движения.

У Pathfinder, выпущенных с августа 2014 по декабрь 2016 года, может замыкать реле стоп-сигналов из-за возникающих в течение эксплуатации вибраций, из-за чего "стопы" горят постоянно, то есть даже тогда, когда педаль тормоза не задействована водителем.

"Кроме того, у клиента может появиться возможность вывести автомобиль из режима "Паркинг" или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза", - говорится в сообщении ведомства.

На автомобилях, которые участвуют в отзывной кампании, будет заменено реле стоп-сигнала, диагностика и регулировка состояния переключателей стоп-сигнала и положения педали тормоза.