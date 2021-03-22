Видео: автотрейлер спас водителя от падения в ущелье

Любимые американцами трейлеры для семейного выезда на природу со всеми удобствами - то еще удовольствие в долгой дороге. И на подъем по пересеченной местности их непросто тянуть, особенно, если трасса скользкая после дождя или снега. И на поворотах их так порой швыряет, что встречному транспорту непросто увернуться.

Но на этом видео вы можете увидеть, как громоздкий 10-метровый дом на колесах спасает своих хозяев, не дает им рухнуть с моста в глубокое ущелье.

ДТП с сюжетом, достойным лучших фильмов-катастроф, произошло в округе Гудинг американского штата Айдахо. Пожилая супружеская пара двигалась на пикапе F-350 с прицепом-трейлером по шоссе №84, и в районе ущелья Малад 67-летний водитель не справился с управлением. Пикап вильнул вправо, пробил мостовое ограждение и слетел с моста вниз.

Вернее, обязательно слетел бы и разбился, если бы не тяжелый трейлер, который перевернулся набок, перегородил обе полосы движения и в таком положении остановил падение пикапа. Что пережили пожилые путешественники в кабине висящей над пропастью машины - они долго будут рассказывать внукам и зрителям популярных телешоу, но всё в итоге закончилось хорошо.

Прибывшие на место спасатели сначала надежно зафиксировали висящую над пропастью машину, а потом сумели осторожно извлечь из нее натерпевшихся страха супругов. Позже были спасены и две домашние собаки, которые путешествовали вместе с хозяевами. Покореженный пикап восстановлению не подлежит, а вот трейлер, спасший жизнь хозяевам, пострадал не так сильно и после косметического ремонта еще им не раз послужит.