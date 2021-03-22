Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.03.2021 16:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Volkswagen Amarok попрощался с Россией по-английски

Текст: Константин Руссов
Марка Volkswagen без объявления причин прекратила продажи пикапа Amarok на российском рынке: складские запасы машин немецкой сборки подошли к концу, а ввозить машины, собранные в Аргентине и Алжире, компания не спешит.

В настоящее время причины прекращения продаж Volkswagen Amarok остаются неизвестными.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen назвал цены на "футбольный" Polo для России

Например, не совсем понятно, почему машины импортировались из Ганновера, а ввоз пикапов из Аргентины, откуда в Россию поставляют Volkswagen Jetta, нерентабелен. Можно предположить, что компания приняла решение о прекращении продаж по истечении складских запасов из-за минимального спроса.

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу марки, представители которой обещали рассказать подробности в ближайшее время.

На официальном сайте Volkswagen Amarok больше не представлен. В России модель предлагалась с дизельными двигателями объёмом 2.0 и 3.0 литра, первый был доступен в двух вариантах форсировки - 140 и 180 л.с., трёхлитровый мотор выдавал 224 л.с. Привод - полный. Цена на модель стартовала с отметки 2.6 млн рублей.

#Volkswagen