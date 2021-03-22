Volkswagen Amarok попрощался с Россией по-английски

Марка Volkswagen без объявления причин прекратила продажи пикапа Amarok на российском рынке: складские запасы машин немецкой сборки подошли к концу, а ввозить машины, собранные в Аргентине и Алжире, компания не спешит.

В настоящее время причины прекращения продаж Volkswagen Amarok остаются неизвестными.

Например, не совсем понятно, почему машины импортировались из Ганновера, а ввоз пикапов из Аргентины, откуда в Россию поставляют Volkswagen Jetta, нерентабелен. Можно предположить, что компания приняла решение о прекращении продаж по истечении складских запасов из-за минимального спроса.

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу марки, представители которой обещали рассказать подробности в ближайшее время.

На официальном сайте Volkswagen Amarok больше не представлен. В России модель предлагалась с дизельными двигателями объёмом 2.0 и 3.0 литра, первый был доступен в двух вариантах форсировки - 140 и 180 л.с., трёхлитровый мотор выдавал 224 л.с. Привод - полный. Цена на модель стартовала с отметки 2.6 млн рублей.