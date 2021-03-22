Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности

В высказываниях президента США Джо Байдена о России невозможно проследить никакой логики - его поведение неадекватно. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель ГД ответил на вопрос "РГ", как можно оценить высказывания Байдена, который после оскорбительных слов в адрес российского президента заявил о продолжении сотрудничества с Россией по ряду направлений.

"Глава государства не должен так себя вести, - считает Володин. - Тем более что он руководит страной, роль которой в мире огромна. Такое поведение говорит о его неадекватности - по-другому это невозможно объяснить".

Журналисты также спросили о перспективе отношений Москвы и Вашингтона после данного инцидента. "В первую очередь эти отношения нужны самим США, - считает председатель ГД. - Поэтому когда они из РФ делают врага, вводят все новые и новые санкции, пора задуматься: а что дальше?"

Парламентарий напомнил позицию российских властей: наша страна открыта к диалогу, который должен вестись на принципах взаимного доверия и отсутствия двойных стандартов.