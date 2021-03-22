Вышел трейлер драмы "Четыре хороших дня" с Милой Кунис и Гленн Клоуз

В Сети появился трейлер ленты, в которой поклонникам актрисы Милы Кунис придется особо крепко собрать волю: в драме "Четыре хороших дня" (Four Good Days) она сыграла запущенную наркоманку. Ролик опубликован на YouTube-канале Vertical Entertainment US.

По сюжету 31-летняя героиня Кунис Молли злоупотребляет тяжелыми веществами и решается пройти лечение с помощью экспериментального препарата. Но прежде чем начать курс, бедняжке нужно минимум четыре дня обходиться без наркотиков. А это непросто. Но, слава Богу, помогает любящая и понимающая мать Деб, которую сыграла Гленн Клоуз. Женщины какое-то время были друг от друга отчуждены, но теперь сложилась оказия вновь взяться за руки.

В основе сценария, написанного лауреатом Каннского МКФ Родриго Гарсией ("Клан Сопрано", "Клиент всегда мертв", "Карнавал"), - реальные события. Он же выступил постановщиком.

Премьера - 30 апреля.