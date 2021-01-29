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Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано

Новости
    29.01.2021, 14:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures

В рамках анонса своих богатых премьер компания Warner Bros. среди прочей россыпи показала и микротизер ленты "Множественные святые Ньюарка" (The Many Saints of Newark), приквела культового криминального шоу "Клан Сопрано".

Фото: kinopoisk.ru
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В тизере - первый взгляд на 22-летнего Майкла Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано.

При этом стоит напомнить, что Майкл - сын Джеймса Гандольфини, сыгравшего Тони в оригинальном сериале.

Премьера картины состоится 23 сентября - в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. Постановщик - работавший на "Клане" Алан Тейлор.

Действие ленты развернется 60-х годах прошлого века в Ньюарке, штат Нью-Джерси, где "резко начал расти процент афроамериканского населения", что вызвало недовольство итальянских криминальных "авторитетов" и привело к вооруженному противостоянию этнических ОПГ.

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