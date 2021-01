Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано

В рамках анонса своих богатых премьер компания Warner Bros. среди прочей россыпи показала и микротизер ленты "Множественные святые Ньюарка" (The Many Saints of Newark), приквела культового криминального шоу "Клан Сопрано".

В тизере - первый взгляд на 22-летнего Майкла Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано.

При этом стоит напомнить, что Майкл - сын Джеймса Гандольфини, сыгравшего Тони в оригинальном сериале.

Премьера картины состоится 23 сентября - в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. Постановщик - работавший на "Клане" Алан Тейлор.

Действие ленты развернется 60-х годах прошлого века в Ньюарке, штат Нью-Джерси, где "резко начал расти процент афроамериканского населения", что вызвало недовольство итальянских криминальных "авторитетов" и привело к вооруженному противостоянию этнических ОПГ.