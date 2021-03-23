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23 марта 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 23 марта 2021 года № 162-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в подпункте "а" пункта 5 цифры "8-913-692-90-74" заменить цифрами "122";

2) пункт 11.3.1 признать утратившим силу;

3) в подпункте 1 пункта 14.4.1 цифры "8-913-692-90-74" заменить цифрами "122".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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