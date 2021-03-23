Белорусские "Галасы ЗМеста" репетируют две новые песни для "Евровидения"

- Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. - Невозмутимо рассказал в интервью белорусскому телеканалу СТВ лидер группы Дмитрий Бутаков. - У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Какая их судьба дальше, я не знаю…".

Он уточнил, что "одна из песен веселая получилась, про зайчиков, а вторая - более серьезная. Будем ждать, какую выберут".

О, том, какая именно из двух песен будет делегирована на "Евровидение" - 2021 предстоит решить национальному вещателю конкурса - Белтелерадиокомпании. Затем ту, которую выберут, представят в Европейский вещательный союз. Может, и для того, чтобы в песне опять не нашли какую-то подоплеку, "Галасы ЗМеста" и записали в студии сразу две новые песни.

Кстати

При этом Бутаков добавил, что "большинство хейтеров - они все где-то тут, в Беларуси или около того"… Сообщив, что в Европе эту песню воспринимают абсолютно нормально….