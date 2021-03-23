В мире
23.03.2021 12:30
Текст: Александр Алексеев

Белорусские "Галасы ЗМеста" репетируют две новые песни для "Евровидения"

После того, как 11 марта в Европейском вещательном союзе (ЕВС), являющемся официальным вещателем "Евровидения", "Галасам ЗМеста" запретили исполнять песню "Я научу тебя", сочтя ее "нарушающей неполитический характер конкурса", гордые белорусы только удивленно пожали плечами, ведь аргументации им не предоставили. Но отказались переделывать текст. И договорились с ЕВС, что предложат для Роттердама-2021 уже другую песню. В итоге "Галасы ЗМеста" написали даже не одну, а две. И уже приступили к репетициям.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
youtube.com

- Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. - Невозмутимо рассказал в интервью белорусскому телеканалу СТВ лидер группы Дмитрий Бутаков. - У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Какая их судьба дальше, я не знаю…".

СК РФ рассмотрит жалобу на песню Манижи для "Евровидения"

Он уточнил, что "одна из песен веселая получилась, про зайчиков, а вторая - более серьезная. Будем ждать, какую выберут".

О, том, какая именно из двух песен будет делегирована на "Евровидение" - 2021 предстоит решить национальному вещателю конкурса - Белтелерадиокомпании. Затем ту, которую выберут, представят в Европейский вещательный союз. Может, и для того, чтобы в песне опять не нашли какую-то подоплеку, "Галасы ЗМеста" и записали в студии сразу две новые песни.

Кстати

При этом Бутаков добавил, что "большинство хейтеров - они все где-то тут, в Беларуси или около того"… Сообщив, что в Европе эту песню воспринимают абсолютно нормально….

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»