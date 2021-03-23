Более 40 стран подали заявки на участие в авиасалоне "МАКС-2021"

Более 40 стран подали заявки на участие в 15-м Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2021". Об этом заявил на совещании оргкомитета глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Самое главное - МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда. Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты", - отметил министр.

Страной-партнером авиасалона станет Казахстан, с которым планируется подписать ряд соглашений. В частности, речь идет о локализации производства гражданских вертолетов в стране, а также о реализации совместных проектов создания и освоения серийного легкого многоцелевого самолета "Байкал" и нового турбовинтового регионального самолета ТВРС.

Впервые на площадке "МАКС" пройдут соревнования по направлению "Конструкторы и операторы беспилотных авиационных систем" всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности".

Среди образцов летательных аппаратов, которые будут представлены на выставке, - самолеты ЛМС "Байкал", Ил-114-300, МС21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.