Черным по белому. Как обновился кроссовер Kia Sportage для России

Тест-драйв Kia Sportage - изначально непростая задача. Владельцев этого автомобиля - бывших и нынешних - в России едва ли не полмиллиона, и удивить их каким-то своим наблюдением сложно. Куда проще попасть под огонь критики, если ты проехал на машине пару сотен километров и пытаешься строить из себя эксперта.

Но в данном случае попытка оправданна - у популярного кроссовера появилась новая спецсерия. Она призвана поддержать интерес к модели, которую вскоре ожидает смена поколений. Как обычно, в России этот процесс может несколько затянуться. Поэтому в компании решили добавить машине свежих красок. И предпочли при этом черные.

Кстати, новая дизайн-серия хоть и называется Black Edition, черный - как правило, это дополнительный оттенок. Более того, на презентации этих автомобилей журналисты обратили внимание, что рамка вокруг решетки радиатора и стекол осталась хромированной. И блестящий на солнце металл слишком сильно контрастирует с отделкой остальных элементов экстерьера - того же логотипа. Ну, видеть все в черном свете - профессиональная черта репортеров. А представители компании этому замечанию, показалось, даже обрадовались: если редкий хром заметили - значит, задумка удалась.

Вообще выбор в пользу еще нескольких "оттенков серого" был сделан неслучайно. Изначальную идею выдала фраза, произнесенная на той же презентации: "Машина выглядит так, будто только что выехала из тюнинг-ателье". И действительно: чернение фар, решетки, дисков и логотипов уже стало модным трендом. Ну а если люди готовы переплатить за такой дизайн - почему бы не предложить им этот вариант в заводском исполнении.

Фото: Пресс-служба Kia

Ну и добавим от себя, что особенности Black Edition лучше всего проявляются на ярком кузове - красном или белом. На худой конец - на синем или сером. А вот черное на черном в глаза не бросается.

На таком кузове не особо видно даже стильную надпись на задней двери - Sportage, которая делает давно отмеченное в народе сходство с Porsche еще более явным. Так вот, она сделана выпуклыми и широко разнесенными между собой буквами. Естественно, черными. В итоге получается пресловутый эффект темной кошки в темной комнате.

Впрочем, черный цвет - не зря называют вечно популярным. В линейке Kia Sportage 23% продаж приходятся на белые машины, 15% - на черные. И только потом идут серые и светло-серые. Красных в числе лидеров нет. Но черный декор явно добавит к ним интереса, как алая лента в волосах жгучей брюнетки.

Фото: Пресс-служба Kia

Что еще изменилось? А внешне - ничего! Не случайно продвижение спецсерии идет под слоганом "Новая классика жанра". Дескать хорошая музыка остается актуальной, но если прибавить "пару свежих нот - и она заиграет по-новому".

Стоит отметить, что "пару нот" в Kia вносят в эту популярную композицию уже не первый раз. В 2018 году вместе с рестайлингом Sportage получил современную электронику и системы безопасности. В 2019-м ему добавили в функционал сервисы "Яндекса". И поскольку Black Edition, очевидно, предназначен для молодой и активной аудитории, он вобрал в себя и все предыдущие нововведения.

Ну и, как следствие, спецсерия разместилась в конфигураторе на верхних строчках - там, где самые дорогие версии. Взять Sportage в черном можно исключительно с "автоматом" и полным приводом. Правда, с любым из моторов - 2.0 MPI на 150 л.с. или 2.4 GDI на 184 л.с. (доплатить за который нужно всего 100 тысяч рублей). Итоговая цена - от 2 164 900 до 2 484 900 рублей без учета спецпредложений. Последняя цифра - новый рекорд стоимости для модели.

Ценник, к счастью, оправдан длинным списком функционального оснащения. Именно в комплектации Premium Black Edition представлен пакет систем помощи водителю Drive Wise. В него входят системы предотвращения фронтального столкновения и выезда из полосы движения, предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом, контроля слепых зон и внимания водителя. А еще "умная" система автоматической парковки, ассистент управления дальним светом и интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go.

Фото: Пресс-служба Kia

Последний мы в полной мере испытали в пресс-туре, который по большей части прошел на Байкале. По требованиям безопасности передвигаться по льду колонне машин следует строго "колесо в колесо", но на приличном расстоянии друг от друга. И на ровных участках ледовых переправ круиз прекрасно справлялся с этой задачей. Нам оставалось лишь придерживать руль, чтобы система не начала "ругаться" на потерявшего концентрацию водителя.

"Умный" свет нареканий тоже не вызвал. Хотя сама LED-оптика - идеальная внешне - в работе на темных бурятских дорогах таковой не показалась. Нам пришлось включать и "противотуманки" - ехать на ближнем свете порой было некомфортно.

Кроме того, в Premium есть панорамная крыша, приборная панель с цифровым экраном диагональю 4,2 дюйма, беспроводная зарядка и USB-разъем для второго ряда. Удивительно, впрочем, что в машине не за 2,4 млн рублей, а скажем, за 2,2 пассажирам сзади заряжать гаджеты буквально негде. Также в этой версии доступна интеллектуальная система открывания багажника (без пресловутых махов - а чаще промахов - ногой), электрорегулировки передних сидений и, что приятно, их вентиляция. Причем не только сидушки, но и спинки.

Что касается более доступной комплектации Prestige, то здесь можно отметить полностью кожаный салон, черный глянец центральной консоли (черную тряпочку для его обслуживания надо приобрести дополнительно), бесключевой доступ в салон (правда, с кнопочками вместо сенсоров), датчики света, дождя и парковки по кругу и "зимний" пакет.

Кстати, о погоде в доме. В "зимнем" пакете есть все, включая обогрев всей поверхности руля и нижней части лобового стекла. А климат-контроль в Sportage и прежде был раздельным, да еще и с системой антизапотевания стекол. Удобно, что управлять всеми нужными функциями можно клавишами, а не только с медиасистемы.

Фото: Пресс-служба Kia

С другой стороны - обилие физических кнопок, конечно, выдает как богатую уже историю самой модели, так и портрет ее основной аудитории. Главный покупатель этого кроссовера, согласно исследованиям Kia - семейный мужчина с детьми. Усредненный возраст владельца - 43 года. Впрочем, это даже меньше, чем в среднем в С-SUV-сегменте, где данный показатель равен 45 лет.

Но еще этот самый "средневзвешенный" водитель - любитель активного отдыха. И вот тут без полного привода никак. "Черная спецсерия" на его качества, естественно, не повлияла. На том же байкальском льду, едва электроника улавливала пробуксовку, система включалась и моментально демонстрировала, для чего она вообще нужна. Хотя признаемся: однажды машина коллег закопалась в глубоком снегу так, что своим ходом уже не вышла. Но это - скорее вопрос к водителю. Многодисковая муфта в приводе задней оси перегрева не боится. А еще у Sportage эффектно работает имитация межколесных блокировок. И к этим, давно известным характеристикам нового добавить нечего.

По-прежнему подвеска в меру жестковата (на гребенке это чувствуется, но в городе дискомфорта не вызывает), а рулевое управление достаточно реактивно. Как и ранее, отклик педалей акселератора и тормоза адекватен, а мотор - особенно "старший" - в меру приемист. Но тут доработок от Kia никто и не ждал: по большинству ездовых дисциплин он всегда был "хорошистом", за что его и любят.

Фото: Пресс-служба Kia

Однако с выходом стайлинг-пакета не изменилось и то, что требовало принятия каких-то решений. Так, в плане шумоизоляции кроссовер все еще оставляет желать лучшего, поскольку с заднего ряда разговор водителя с передним пассажиром расслышать удается не всегда. Хотя в этом виновата и обильно шипованная резина. Ну и, например, в придачу к беспроводной зарядке хотелось бы получить столь же беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Впрочем, конкуренты у Sportage за ту же цену все еще уступают по оснащению. Или наоборот - при сопоставимых комплектациях остаются дороже. Так, по подсчетам маркетологов Kia, за Toyota RAV4 Comfort придется заплатить на 150 тысяч больше, а за Mazda CX-5 Supreme Pack8 - примерно на 200. Да еще и за металлик попросят доплатить отдельно.

Ну и гарантия - немаловажный фактор, который в условиях жесткой конкуренции на рынке зачастую играет в пользу Kia. 5 лет или 150 тысяч км - отличная заявка на то, чтобы назвать корейский кроссовер надежным. И в этом плане Sportage, пожалуй, достоин твердой "пятерки". Вне зависимости от стайлинг-пакета.