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Текст:   Ольга Игнатова 
03:37 23.03.2021

Дачники смогут экономить на кадастровых работах

Теперь не только муниципалитеты, но и дачники могут заказывать проведение комплексных кадастровых работ. Обходятся они в 10 раз дешевле, чем индивидуальные. Инициировать такие работы, без которых нельзя оформить в собственность землю, смогут как председатели дачных объединений, так и непосредственно обитатели дачного товарищества. Закон об этом вступил в силу 23 марта.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет внебюджетных средств, выполняются на основании договора подряда. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора заказчики комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, должны проинформировать граждан об их начале.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Комплексные работы - очень удобная форма урегулирования земельных споров. Как поясняет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, практически в каждом населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе есть земельные участки, границы которых не установлены, либо внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с ошибкой. "Часто возникает такая ситуация: владелец участка построил дом, но не может зарегистрировать его, так как формально граница участка проходит посередине строения, хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту ошибку, владельцу нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом новые границы. В результате получается, что соседу тоже нужно делать межевание - и так до тех пор, пока все земельные участки не "встанут" на место", - отмечает Чаплин.

Раньше была только одна возможность перемерить участок - заказывать обычные кадастровые работы, которые в 10 раз дороже. Их цена за участок в шесть соток составляет около 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.

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